In arrivo l’imposta di soggiorno a Trani: convocato incontro con le associazioni di categoria

Si informano tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti su territorio cittadino, che il Comune di Trani, nell'ambito della propria potestà regolamentare è in procinto di proporre all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale di soggiorno da adottarsi ex articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011.



Pertanto, così come previsto dal comma 3 dell'articolo di legge, si intende sottoporre all'attenzione delle associazioni e dei rappresentanti della categoria la allegata bozza di regolamento.



A tal fine, è stato organizzato un incontro pubblico che si terrà venerdì 30 maggio, alle ore 11 presso la biblioteca comunale Giovanni Bovio.



Per organizzare al meglio l'incontro, è gradita conferma di partecipazione a mezzo mail da inoltrarsi a cecilia.barbera@comune.trani.bt.it