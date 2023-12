In bici oltre ogni ostacolo: una corsa speciale nella 26ma gara "Città di Bisceglie"

Social Video 6 minuti Gara Città di Bisceglie

Ad assistere a giornate come quella di sabato scorso, in un circuito allestito accanto a quello previsto pere, c'è molto da riflettere quanto alle possibilità che oggi vengono date a bambini, adolescenti, adulti che fino a un tempo non lontano erano destinati a una vita di isolamento e emarginazione."Lo sport unisce, rende felici, abbatte tante barriere davvero" : della riuscita della giornata è felicissimo il giovaneche ha organizzato tutta la manifestazione e nella quale si sono allenati bambini piccolissimi, ragazzi con sindrome dello spettro autistico, e, eroici sui grandi cicli a tre ruote, due atleti avanti negli anni ma con lo spirito di voler vivere la terza età come meglio possibile e non di farsene vittime.Presenza preziosa quella della, fiore all'occhiello della città di Bisceglie come modello di realtà voluta da tante famiglie per assicurare un futuro sereno e tutelato ai propri cari che necessitano di assistenze speciali, premiata a Bruxelles per le modalità con cui vengono realizzati progetti e realizzata grazie ad una rete di solidarietà, a cui hanno partecipato le famiglie con una cospicua donazione, le donazioni del 5×1000, la Regione Puglia con fondi Fers-comunitari, l'Ikea con la donazione degli arredi delle camerette e zona pranzo, Rotary Bisceglie con donazione comunicatori. All'evento hanno partecipato con entusiasmo - oltre la onlus per la quale era presente la instancabile presidenteche ha anche accompagnato numerosi atleti che da casa Pegaso si sono messi in gioco - anche il: "Solo unendo le forze e le energie buone si può davvero lottare contro le violenze nei confronti di tutti, delle donne, dei più deboli, tra i giovani e anche ne confronti dei disabili": cosìgiovane attivista del centro che ha sede a Trani, anche lei entusiasta della riuscita della manifestazione sportiva, quasi benedetta da un cielo azzurro oltre ogni previsione. Tutti vincitori, tutti premiati con bellissime medaglie in ceramica realizzate a mano dall'artista biscegliese Fiorita Ragazzino: e non per dare un retorico "contentino" a tutti, ma perché è stata una gara appassionante, coinvolgente, in cui ogni atleta ha attraversato un percorso raccontato con la cronaca degna dei grandi eventi sportivi da parte del giornalistaE quest'ultimo - è da sottolineare - davvero con tanta passione ha descritto la sfida sul piccolo circuito incitando, esaltando, amplificando le emozioni un'atmosfera di gioia diffusa che ha contribuito a scaldare anche la temperatura rigida della giornata.