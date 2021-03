In rete il nuovo singolo del duo tranese Roslyn dal titolo "Kajal"

BIOGRAFIA

E' in rete da poco il video musicale del nuovo singolo estratto dall'album "Nomi" del duo tranese Roslyn. Kajal è un brano energico. Racconta l'energia con la quale la protagonista vive la sua malattia.C'è un erroreChe scorre nelle veneNon ha tempo per la morteRita è al cinema.Rita è una ragazza forte. Sorride. Vive. Vuole vivere. Nelle vene di Rita scorre qualcosa di oscuro. Lei si batte. Il sole è dentro di lei. Una luminosità che potrà salvarla, prima di ogni medicina.C'è ancora il sole sulla tua pelleSopra di noiC'è ancora il sole e un po' di mieleSolo per noiIl video è una composizione di illustrazioni digitali realizzate e montate da Enzo de Gennaro, voce e autore del duo, con Nazario Vigilante alle chitarre e programmazioni elettroniche.Nomi è il secondo album ufficiale dei Roslyn autoprodotto e pubblicato nel 2019, successore dell'album Gocce, pubblicato nel 2014. Per ogni traccia un nome, un volto, una storia. Una raccolta di cronache al limite, tra drammi e ostinata ricerca di positività. Briciole di luce, tra distese di nero, che pretendono di espandersi sul tutto. Disperazioni e sorrisi che si rincorrono nei suoni e nelle parole per raccontare di femminicidio, dell'attacco del 13 novembre 2015 a Parigi, dell'immigrazione, della difficoltà di vivere in anonime periferie.I Roslyn nascono nel 2001 e il progetto, che molto si rifà alle sonorità new wave, sta per compiere 20 anni. Al momento il duo è al lavoro per la scrittura di nuovi brani con l'obiettivo di celebrarne l'evento. Nomi e Gocce sono disponibili sui più noti store musicali.Il gruppo è nato a Trani nel 2001 per partecipare alla 2^ edizione del TRANI MUSIC LIVE come gruppo supporter ai BLONDE REDHEAD.Il progetto, che inizialmente era caratterizzato da un suono più dark e rock per via di una line up costituita dal classico voce-chitarra-basso-batteria, si è col tempo modificato dando spazio alla componente elettronica fatta di sinth e drumming, fino ad arrivare alle attuali sonorità della band che molto si rifanno alla scena new wave.A novembre 2014 è stato pubblicato il primo album ufficiale GOCCE.A febbario 2019 è stato pubblicato il nuovo album NOMI.Pubblicazioni precedenti (demo):Roslyn (2001), Dove gli angeli esitano (2002), Seta (2005), Ruggine (2009), Luminol (2011) e Plays (2012).Diverse le performance live nel corso degli anni e i riconoscimenti, tra i quali:- la partecipazione alla FINALE SUD ITALIA della XXII edizione di ROCK TARGATO ITALIA (Cava de' Tirreni),- la selezione da parte dell'entourage di MUSIC VILLAGE per la partecipazione all'edizione 2010 della rassegna omonima che si tiene ogni anno a Simeri (CZ)- concerto a chiusura della V ediz. della kermesse ARTE AL PLURALE organizzata presso la galleria del centro commerciale Mongolfiera di Molfetta (BA)- esibizione per 3° compleanno ITHINK MAGAZINE- concerto a chiusura di Festambiente 2012 in occasione dell'attracco di Goletta Verde - Trani (BT).- concerto nell'ambito della programmazione 2014-15 dell'ass. culturale TEATRO MIMESI di Trani- concerto per SUONI CONTRO 2015, rassegna musicale organizzata da Amnesty International sez. Molfetta (BT).