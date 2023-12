Inaugurata la mostra natalizia dell'associazione Lacarvella

Si è inaugurata sabato la mostra delle artiste ucraine promossa dall'associazione Lacarvella intitolata "Mostra di Natale - spazio per una vita felice".Le artiste hanno realizzato oltre che quadri molto diversi e suggestivi, suggestivi foulard in seta pura dipinti a mano. Altri oggetti per gli addobbi natalizi, ed anche manufatti realizzate con la lana per arredo ed abbigliamento femminile. Le loro proposte sono molto interessanti realizzate con gusto e professionalità.La mostra resterà aperta per il fine settimana durante il mese di dicembre fino al 6 gennaio, dalle ore 18 alle ore 20. Siete invitati a visitarla per sostenere il lavoro svolto dalle nostre amiche ucraine! Per info 3479126509 - per chi è interessato c'è anche la possibilità di partecipare alla lotteria del 6 gennaio presso via Mausoleo 25 Trani.