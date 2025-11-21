Diritto civile
Diritto civile
Cronaca

Inchiesta falsi diplomi, Lucia Catalano assolta in appello: «Non ha commesso il fatto»

La Corte d'Appello di Reggio Calabria ribalta la condanna di primo grado

Trani - venerdì 21 novembre 2025 10.00
La prima sezione penale della Corte d'Appello di Reggio Calabria, presieduta dal dott. Alfredo Sicuro, all'udienza del 20 novembre 2025 ha riformato la sentenza del GUP di Reggio Calabria, assolvendo con formula piena Lucia Catalano per non aver commesso il fatto.

In primo grado la legale rappresentante della CS Consulting era stata condannata a quattro anni di reclusione in sede di giudizio abbreviato dal GUP dott.ssa Giuseppina Laura Candito, nell'ambito dell'operazione "Lucignolo".

L'indagine della DDA aveva portato a una serie di misure cautelari l'8 aprile del 2022, ipotizzando l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita alla commissione di numerose truffe nel campo della formazione, con rilascio di titoli di studio privi di alcun valore.

L'Avv. Michele Vaira ha dichiarato: «La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha fatto giustizia di una sentenza di primo grado totalmente irrazionale, completamente priva di logica giuridica, che ha ignorato le schiaccianti prove a discarico, appiattendosi acriticamente sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

I Giudici d'Appello hanno anche censurato la decisione del Giudice che in primo grado aveva negato alla difesa la possibilità di introdurre nuove prove a discarico provenienti dall'indagine parallela della Procura di Trani, "Zero Titoli".

La mia cliente, consapevole della sua innocenza, ha sempre nutrito una totale fiducia nei confronti della Giustizia, certa che la verità sarebbe prima o poi emersa.

E la verità, provata documentalmente, è che la mia assistita non ha commesso alcun reato, essendo stata truffata a sua volta dalla famiglia Modaffari».
  • Attualità
Altri contenuti a tema
Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino Attualità Miracolo della vita in Kenya: nasce un bimbo e lo chiamano Saverio, in ricordo di Lomolino Una nuova vita che accende la speranza nel segno della memoria
Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana Attualità Angiolina Conte compie 100 anni, tra le aderenti più longeve dell'Azione Cattolica diocesana La grande festa ieri a Bisceglie alla presenza del sindaco Angarano e la comunità parrocchiale
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica Attualità Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica L'ora legale sarà ripristinata il 29 marzo 2026
ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità Associazioni ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità L'associazione di Trani, Bisceglie e Ruvo regala un weekend all'aria aperta in Calabria
Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci Vita di città Libertà di stampa o oppressione alla stampa? Trani sostiene Ranucci Tenutasi domenica la manifestazione solidale: “Siamo tutti Ranucci” 
Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri Inbox Esplosione a Castel d'Azzano, l'abbraccio commosso di Trani per la scomparsa dei tre carabinieri A nome della comunità, le parole di Giovanni Paradiso
Angela Lisco di Trani compie 100 anni! Attualità Angela Lisco di Trani compie 100 anni! Un secolo di amore, famiglia e memoria
Attualità in pillole, la rassegna del venerdì a cura de Lacarvella Associazioni Attualità in pillole, la rassegna del venerdì a cura de Lacarvella Un ciclo di incontri tra ottobre e novembre per riflettere su società, lavoro, tecnologia e politica internazionale
Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani
21 novembre 2025 Mica Scemi, una settimana di eventi a Trani contro le truffe agli anziani
"Let’s influence Europe! ": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.
21 novembre 2025 "Let’s influence Europe!": l'Erasmus a Francoforte per gli alunni del comprensivo R.B.P.D.
Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica
21 novembre 2025 Modifiche alla viabilità a Trani per i lavori di installazione della fibra ottica
Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi
21 novembre 2025 Nuova rotatoria a Trani: interdetto con effetto immediato il traffico tra viale De Gemmis e Via Malcangi
Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
21 novembre 2025 Tariffe immobili e impianti sportivi: la Giunta di Comunale di Trani delibera i costi di utilizzo per il 2026
La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali
21 novembre 2025 La Giunta Comunale di Trani delibera la previsione delle entrate per il 2026 sui proventi da sanzioni stradali
La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità "
20 novembre 2025 La Sala Giunta di Trani intitolata all'ex Sindaco Carlo Avantario: esempio di "Servizio e Integrità"
Riposino in pace, ma non troppo: "sfratti " nel Cimitero di Trani, il loculo non è per sempre
20 novembre 2025 Riposino in pace, ma non troppo: "sfratti" nel Cimitero di Trani, il loculo non è per sempre
Ancora degrado e incuria nell'area ex Capannoni Ruggia, aumentano ratti e rifiuti
20 novembre 2025 Ancora degrado e incuria nell'area ex Capannoni Ruggia, aumentano ratti e rifiuti
Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori
20 novembre 2025 Confesercenti BAT. Staff House: aperto il bando del Ministero del Turismo per gli alloggi dei lavoratori
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.