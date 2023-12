Incidente mortale sulla Trani-Corato: restano gravi le condizioni della donna

le condizioni della donna ieri rimasta coinvolta nel gravissimo incidente avvenuto nella serata di venerdì 29 dicembre sulla strada provinciale Trani-Corato : la donna che viaggiava a bordo della Opel, lato passeggero, in un primo momento è trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria per poi essere trasferita d'urgenza alper essere operata in chirurgia vascolare. Ha riportatodel bacino e delle costole ma il problema maggiore è della aorta.Migliorano invece le condizioni dei figli, rispettivamente ditrasferiti al Giovanni Paolo XXIII e che viaggiavano sui sedili posteriori: il maggiore ha riportatoma non ci sono lesioni a livello toracico e addominale; la più piccola ha fratture craniche ma al momento la. Per entrambi laNel terribile impatto che ha visto coinvolti unhanno perso la vita i due conducenti delle auto che si sono scontrate frontalmente: la Peugeout con a bordo un anziano ultraottantenne di Trani e la Opel con a bordo un uomo sulla quarantina di Corato e la sua famiglia.A chiarire cosa sia avvenuto esattamente su quella strada oramai teatro di innumerevoli incidenti mortali a causa per lo più di sorpassi azzardati saranno gli agenti del Commissariato di Polizia di Trani intervenuti sul posto.