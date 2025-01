Incidente nei pressi del casello di Trani: è morto l'uomo che era alla guida dell'auto

Aveva 51 anni ed era originario di Napoli ma residente a Lecce l'uomo deceduto poco dopo il ricovero nell'ospedale Bonomo di Andria: intorno a mezzogiorno di ieri la sua utilitaria, per cause ancora da accertare si è scontrata con un TIR, il cui conducente è rimasto illeso. Le condizioni dei due occupanti l'utilitaria erano apparse subito gravissime e tuttora la donna che era sul sedile passeggero è ricoverata nel reparto rianimazione del Policlinico di Bari con trauma toracico. Sul posto ieri erano intervenuti i Vigili del fuoco insieme alla Polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. La salma dell'uomo, con cinquantonenne originario di Napoli ma residente a Lecce, sarà trasferita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico per accertamenti che possano anche aiutare a ricondurre alla causa del tragico incidente.