Inciviltà in piazza Tomaselli: fioriere distrutte e sacchi d'immondizia sul sagrato della chiesa

L'inciviltà non va mai in vacanza nella città di Trani. Questa volta ad essere deturpata è stata la centralissima piazza Tomaselli, che solamente pochi mesi fa è stata adornata con fioriere e vasi per far si che le auto non parcheggiassero più sul sagrato della chiesa di San Toma, diventando a tutti gli effetti area pedonale. Dopo due mesi da quella operazione, ecco il primo atto vandalico segnale che in città non ci sia ancora una cultura del rispetto della cosa pubblica.Ignoti, la scorsa notte, hanno agito indisturbati distruggendo due delle fioriere allocate dall'Amministrazione. Ma non solo. Qualcuno ha anche pensato di abbandonare sacchi d'immondizia sul sagrato della chiesa e nel cestino porta rifiuti. Episodi che hanno fatto storcere il naso ai residenti della zona, stanchi di vedere la propria piazza continuamente vandalizzata.