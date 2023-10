Ingegneri, cento anni dall'istituzione dell'albo: evento celebrativo a Trani

L'celebra il centenario dell'istituzione dell'Albo nazionale e lo fa riunendo i professionisti del territorio in un evento in programma. Transizione ecologica, pianificazione del territorio e dissesto idrogeologico saranno alcune delle tematiche che verranno affrontate durante la giornata, che vedrà istituzioni e professionisti confrontarsi sulle sfide che attendono la categoria degli ingegneri nei prossimi anni.Il programma prevede l'apertura dei lavori, con i saluti istituzionali della presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri,si inizia con la prima sessione dal titolocon l'intervento del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri,si darà il via alla seconda sessione dal titolo, che vedrà la partecipazione come ospiti del talk il presidente dell'Ordine degli ingegneri di Bari, nonché professore del Politecnico,, e del professore dell'Università della Tuscia,La terza sessione di apriràcon un intervento dal titoloda parte del professore dell'Università Politecnica delle Marche,, e dal professore del Politecnico di Bari,ultima sessione dal titolodurante il quale interverranno il professore del Politecnico di Bari,, e dal professore dell'Università danese di Aalborg,. Alle ore 19.30 si dichiarerà concluso l'evento, moderato dal conduttore Francesco Donato e dalla giornalista Damiana Dorotea Sgaramella.