Insediata questa mattina la dottoressa Riflesso, nuovo Prefetto Bat

Si è insediata questa mattina la dottoressa Rosanna Riflesso, nuovo Prefetto di Barletta Andria Trani.Entrata nei ruoli della carrieraprefettizia nel Ministero dell'Interno nel 1990 con la qualifica di Consigliere di Prefettura, ha prestato servizio quale Viceprefetto presso le Prefetture di Belluno (1990/1991), Foggia (1991/1993), Palermo (1993/2000), Bari (nel 2001/2011), Barletta-Andria-Trani (2011) edancora Bari (2011-2017).​È diventata Viceprefetto con funzioni vicarie nel 2017 proprio nell'Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani, prima di assumere, dall'ottobre dello stesso anno, analogo incarico nella Prefettura di Bari.​Numerosi gli incarichi ed i servizi speciali conferiti dal Ministero dell'Interno alla dott.ssa Riflesso nel corso della carriera, tra i quali si segnalano quelli da Commissario Straordinario nei Comuni di Turi, Bitetto, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Palo del Colle e Corato e di Sub-Commissario della Provincia di Bari e dei Comuni di Vieste, Conversano, Noci, Altamura, Barletta, Trani, Gravina in Puglia, Molfetta ed Adelfia.​Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 luglio scorso, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, la dottoressa Rossana Riflesso è stata nominata Prefetto di Barletta Andria Trani, dove ha assunto le funzioni in data odierna.​Nella sua prima giornata di lavoro nel Palazzo del Governo di Barletta, il neo Prefetto Riflesso ha subito incontrato i Dirigenti ed il personale della Prefettura per una prima disamina delle principali attività in essere da parte degli Uffici. Nei prossimi giorni, invece, il Prefetto incontrerà le autorità civili, militari e religiose del territorio.​Nella mattinata di lunedì, alle ore 10.30 in Prefettura, è previsto invece un incontro di presentazione con gli organi di informazione.