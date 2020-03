Interventi di sanificazione in città, si parte dalla stazione ferroviaria

Social Video 33 secondi Sanificazione stazione

Sono iniziati gli interventi di sanificazione in città partendo dalla stazione ferroviaria. L'Amiu ripeterà gli interventi per più giorni coprendo tutta la città. «Le parole del presidente Giuseppe Conte - ha comunicato il sindaco Bottaro - lasciano pochi dubbi interpretativi. Non si scherza più. Domattina sarà pubblicato il nuovo decreto e ci muoveremo di conseguenza nell'adozione di tutti i provvedimenti necessari a supporto.Dobbiamo contenere il più possibile il dilagare del virus, dovremo fare per un po' piccoli e grandi sacrifici ma non abbiamo altra scelta. Noi continueremo a lavorare per voi ogni giorno. Forza Trani».