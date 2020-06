Invasione di coccinelle anche a Trani

In questi giorni, anche la città di Trani è interessata da un curioso fenomeno naturale: la sciamatura delle coccinelle. Questi particolari e colorati insetti sono stati avvistati numerosi non solo in campagna ma anche in città. Una nostra lettrice racconta di averne contate circa una quarantina sul balcone della propria abitazione.Già nelle scorse ore, il fenomeno si era registrato ad Andria e la notizia aveva in poche ore fatto il giro del web. Ed è proprio da Andria che Riccardo Larosa, responsabile di Legambiente, lancia un ancorato appello: "Non abbiate paura! Sono insetti utili, si nutrono di parassiti delle piante tipo gli afidi e poi portano fortuna!..o sfortuna se fate loro del male!".Quindi, raccogliamo questo appello e invitiamo tutti i cittadini che vedranno questi insetti volare e posarsi su balconi e finestre delle proprie abitazioni, a rispettarli e ad averne cura, in quanto sono particolarmente utili al nostro habitat.