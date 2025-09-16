comune di trani
comune di trani
Enti locali

Irene Cornacchia chiarisce il "mero errore"

Chiarimenti in merito alla VI Commissione Consiliare e ringraziamenti al personale comunale

Trani - martedì 16 settembre 2025 9.24 Comunicato Stampa
Dalla mia esperienza e da coloro che hanno fatto della Politica – con la "P" maiuscola – la propria filosofia di vita, ho appreso che i comunicati stampa devono avere una funzione ben precisa: informare correttamente i cittadini su ciò che la politica effettivamente fa. Per questo motivo, mi è dispiaciuto apprendere attraverso la stampa che un componente della VI Commissione Consiliare – da me presieduta – sia incorso in un "mero errore materiale" relativo al mancato inserimento del numero delle proprie presenze in Commissione.

Un argomento che, a mio avviso (pur con la consapevolezza di poter sbagliare), non ha rilevanza politica e che, pertanto, non dovrebbe suscitare particolare interesse da parte della cittadinanza, se non per il suo aspetto economico: ovvero, per la legittima attenzione che va posta sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al lavoro dei consiglieri comunali. A questo proposito, desidero precisare alcuni punti fondamentali:
  • Al termine di ogni trimestre, prima della trasmissione dei dati agli uffici competenti, viene effettuato un doppio controllo: sia da parte del segretario verbalizzante della Commissione sia da parte del presidente;
  • Lo stesso consigliere, nel momento in cui ha ricevuto la liquidazione, si è rivolto agli uffici e ha riscontrato l'errore, che non era relativo alla VI Commissione, ma verosimilmente a un'altra Commissione di cui fa parte o alla Commissione Affari Istituzionali, essendo anche Capogruppo del proprio partito;
  • Successivamente, ha comunicato agli stessi uffici che la situazione era stata chiarita, riconoscendo l'errore come "mero errore materiale" e non volontario.

Sono lieta che la vicenda si sia risolta positivamente e che nessuno abbia subito danni economici. Colgo però l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli impiegati comunali che, ogni giorno, svolgono un lavoro meticoloso e spesso invisibile, ma essenziale, affinché la macchina amministrativa possa procedere nonostante la burocrazia e le continue sollecitazioni – sia da parte dei cittadini che da parte delle figure politiche.
In particolare, desidero esprimere la mia gratitudine:
  • al segretario verbalizzante della VI Commissione Consiliare, per la disponibilità e la professionalità dimostrata, anche oltre l'orario di servizio;
  • ai dipendenti della Segreteria Generale, della Ragioneria e del Settore Personale, per l'impegno e la competenza che quotidianamente mettono a disposizione della collettività.
Un lavoro silenzioso che non merita richiami pubblici, ma piuttosto un sentito RINGRAZIAMENTO, a caratteri cubitali. Concludo con un suggerimento: se non ci sono argomenti di rilevanza politica, evitiamo di coinvolgere i giornalisti. L'informazione merita rispetto, tanto quanto i cittadini meritano trasparenza e correttezza.La Presidente della VI Commissione Consiliare - Irene Cornacchia
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Scuola e Lavoro Nuovo anno scolastico, nuovo inizio all'Istituto Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Il dirigente Cassanelli: "Questo istituto una scommessa vinta, pronti a continuare in questo percorso di crescita"
24 Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune Politica Lavori al parcheggio di Piazza XX Settembre a Trani: maxi-risparmio per il Comune Gara con 92 offerte per l'impermeabilizzazione del parcheggio. Lavori aggiudicati con un ribasso di quasi il 30%
Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione Fortino di Sant'Antonio, si apre la gara per la gestione Martedì 16 settembre la seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute per l'affidamento dell'immobile
Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica Politica Gettoni di presenza, un errore in commissione Urbanistica Liquidati 1.476 euro a un consigliere per le sedute del II trimestre. Il pagamento non era stato effettuato per un "mero errore materiale"
Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori Centri estivi Trani, successo per il progetto dedicato ai minori Dal 17 settembre si riparte con altre attività fino a dicembre
Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale Associazioni Inclusione va a canestro: a Trani la partita speciale Oggi in Villa Comunale il baskin, il basket dove le differenze diventano una ricchezza per tutti
Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti" Politica Sebastiano De Feudis: “In politica non ci si impone: si viene scelti" Intervista esclusiva all’avvocato sulle regionali e sulle prossime amministrative
Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie Xylella fastidiosa: istituita zona cuscinetto a Trani nei pressi del confine con Bisceglie I proprietari devono adottare le misure di eradicazione previste dal Regolamento europeo
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici
16 settembre 2025 Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici
Traffico in tilt sulla SS16 bis direzione nord
16 settembre 2025 Traffico in tilt sulla SS16 bis direzione nord
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Emergenza parcheggi in centro, Azione Trani: «Serve regolamento per residenti»
16 settembre 2025 Emergenza parcheggi in centro, Azione Trani: «Serve regolamento per residenti»
Liceo Vecchi di Trani, il primo giorno di scuola è una festa per Saverio
16 settembre 2025 Liceo Vecchi di Trani, il primo giorno di scuola è una festa per Saverio
Piano delle Coste approvato in extremis, FdI: «Operazione elettorale, non visione strategica»
16 settembre 2025 Piano delle Coste approvato in extremis, FdI: «Operazione elettorale, non visione strategica»
"Zaino Sospeso ", a Trani la solidarietà per la scuola
16 settembre 2025 "Zaino Sospeso", a Trani la solidarietà per la scuola
Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”
15 settembre 2025 Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”
Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo
15 settembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: confermati coach Mauro Mazzola e il vice Vito Piccigallo
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.