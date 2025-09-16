Irene Cornacchia chiarisce il "mero errore"

Al termine di ogni trimestre, prima della trasmissione dei dati agli uffici competenti, viene effettuato un doppio controllo: sia da parte del segretario verbalizzante della Commissione sia da parte del presidente;

Lo stesso consigliere, nel momento in cui ha ricevuto la liquidazione, si è rivolto agli uffici e ha riscontrato l'errore, che non era relativo alla VI Commissione, ma verosimilmente a un'altra Commissione di cui fa parte o alla Commissione Affari Istituzionali, essendo anche Capogruppo del proprio partito;

Successivamente, ha comunicato agli stessi uffici che la situazione era stata chiarita, riconoscendo l'errore come "mero errore materiale" e non volontario.

al segretario verbalizzante della VI Commissione Consiliare, per la disponibilità e la professionalità dimostrata, anche oltre l'orario di servizio;

ai dipendenti della Segreteria Generale, della Ragioneria e del Settore Personale, per l'impegno e la competenza che quotidianamente mettono a disposizione della collettività.

Dalla mia esperienza e da coloro che hanno fatto della Politica – con la "P" maiuscola – la propria filosofia di vita, ho appreso che i comunicati stampa devono avere una funzione ben precisa: informare correttamente i cittadini su ciò che la politica effettivamente fa. Per questo motivo, mi è dispiaciuto apprendere attraverso la stampa che un componente della VI Commissione Consiliare – da me presieduta – sia incorso in un "mero errore materiale" relativo al mancato inserimento del numero delle proprie presenze in Commissione.Un argomento che, a mio avviso (pur con la consapevolezza di poter sbagliare), non ha rilevanza politica e che, pertanto, non dovrebbe suscitare particolare interesse da parte della cittadinanza, se non per il suo aspetto economico: ovvero, per la legittima attenzione che va posta sull'utilizzo delle risorse pubbliche destinate al lavoro dei consiglieri comunali. A questo proposito, desidero precisare alcuni punti fondamentali:Sono lieta che la vicenda si sia risolta positivamente e che nessuno abbia subito danni economici. Colgo però l'occasione per ringraziare pubblicamente tutti gli impiegati comunali che, ogni giorno, svolgono un lavoro meticoloso e spesso invisibile, ma essenziale, affinché la macchina amministrativa possa procedere nonostante la burocrazia e le continue sollecitazioni – sia da parte dei cittadini che da parte delle figure politiche.In particolare, desidero esprimere la mia gratitudine:Un lavoro silenzioso che non merita richiami pubblici, ma piuttosto un sentito RINGRAZIAMENTO, a caratteri cubitali. Concludo con un suggerimento: se non ci sono argomenti di rilevanza politica, evitiamo di coinvolgere i giornalisti. L'informazione merita rispetto, tanto quanto i cittadini meritano trasparenza e correttezza.La Presidente della VI Commissione Consiliare - Irene Cornacchia