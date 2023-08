Jazz&More, oggi ospite speciale Roberta Gentile Gea

Non si ferma la rassegna estivain vita in questi mesi sul Rooftop di Ognissanti tutti i martedì e in più qualche extra date di mercoledì. Ospite speciale il 16 agosto sarà la cantante andriese Roberta Gentile, fresca di tour mondiale con Eros Ramazzotti accompagnata dalla chitarra di Luca Giannotti. Roberta nasce ad Andria, classe '94, studia in varie scuole di musica, al conservatorio "N. Piccinni" e si diploma al MTS di Milano. Diplomata anche alla "London College of Musica", nel 2017 si esibisce alla EXPO-Experience e nella "Notte degli Oscar" di Vanity Fair. Entra in contatto con il leader della band INCOGNITO tramite il quale inizierà a lavorare al suo primo album inedito "Bring It On" disponibile su tutte le piattaforme di streaming e non solo. Dopo essersi esibita al BLUE NOTE di Tokyo, Nagoya e Milano, arriva anche al RONNIE SCOTT'S di Londra.ha come obiettivo quello di portare gli amanti della musica a godersi viaggi e sfumature regalate dai suoni dei maestri che si sono alternati nei giorni, questo l'idea che è diventata appuntamento irrinunciabile per chi ama rilassarsi godendosi buon cibo e musica senza rinunciare alle emozioni che regala il magico Rooftop di Ognissanti.Ritchie e Django, un trio di chitarre e cajon che delizieranno il pubblico con il loro gipsy jazz/manouche.Roberta Gentile GeaPaola Arnesano alla voce e Vince Abbracciante alla fisarmonica, in un'emozionante serata dedicata al tango.Alberto Parmegiani alla chitarra, Nico Catacchio al contrabbasso e Fabrizio Gaudino alla tromba e al flicorno, in un concerto di modern jazz.I concerti inizieranno alle ore 20:30 e i posti sono limitati, pertanto si consiglia la prenotazione.