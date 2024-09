Sergio Cammariere incanta Trani col suo spettacolo "Una sola giornata"

Ha ripercorso i suoi più grandi successi sino ad arrivare al suo nuovo disco "Una sola giornata" che ha dato il nome allo spettacolo svoltosi ieri sera in piazza Addazi a Trani (Bt) organizzato dall'associazione di volontariato Il Raggio Verde e Supermercati Dok, in collaborazione con Gs23 Eventi.Sul palco Sergio Cammariere, musicista, compositore e interprete di rara e raffinata intensità, si è esibito al pianoforte, davanti ad una folta platea, affiancato dalla sua storica band: Amedeo Ariano alla batteria, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Daniele Tittarelli al sax soprano. Con loro ha proposto uno spettacolo che ha rispecchiato l'animo e il suo approccio musicale in una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini, che hanno acceso la performance con calde atmosfere bossanova. Durante l'esibizione, oltre a presentare le sue ultime creazioni, dal baule dei ricordi Cammariere ha recuperato i suoi successi più amati e acclamati, dipingendoli di nuove sfumature. Immancabili i tributi e gli omaggi ai memorabili cantautori che lo hanno ispirato durante il suo lungo percorso artistico.Parte del ricavato della serata, presentata dalla conduttrice radiotelevisiva Claudia Cesaroni, sarà utilizzato per sostenere le attività dell'associazione Il Raggio Verde.