Da Trani in Bahrein l'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo per un Festival internazionale

Grande emozione per i componenti dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani : l'invito ufficiale da parte del Ministero della Cultura del Bahrein in occasione di uno dei Festival della Musica classica più prestigiosi al mondo è stata una sorpresa e un orgoglio che continua a dar senso a tutto l'impegno, tutti gli sforzi fatti per far nascere questa orchestra. L'Accademia Internazionale dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo di Trani, infatti, nata in seno all'associazione culturale e musicale Hermes, ha dietro di sé una storia davvero appassionante. Con il lockdown causato dal Covid, quando le carriere di tanti giovani musicisti sembravano interrotte forse per sempre , fermate sul nascere, sul più bello, non solo per gli ostacoli di una carriera di per sé difficile, ma anche per la imprevedibile pandemia mondiale, nascono un sogno e un progetto.Giovani musicisti non solo di Trani, ma che provengono da tutto il mondo Stati Uniti Virginia, Brasile ed Europa, a Trani hanno fondato questa Accademia Filarmonica del Mediterraneo e stanno realizzando il sogno di suonare insieme e di girare il mondo, ma anche dove venire a studiare e a perfezionarsi.E ora questa meravigliosa occasione: nella quale i giovani maestri, soprattutto i tranesi, sono felici di poter essere ambasciatori di una città dalle radici storiche, artistiche e culturali e anche musicali molto importanti:" Siamo stati contattati come Orchestra dal Ministero della cultura del Bahrein ci ha invitato a eseguire brani di musica classica in questo festival"-ci dice uno dei giovani componenti dell'Orchestra. "ovviamente abbiamo deciso di inserire nel repertorio una sinfonia di Domenico Sarro, grande musicista tranese, perché girando il Mondo quello che amiamo fare é anche portare alto il nome della nostra Città di cui siamo orgogliosi di essere portavoce con la nostra musica."In bocca al lupo ai giovani musicisti, mentre aspettiamo di avere notizie prestigiose da questi talenti di cui andare orgogliosi nella Città.