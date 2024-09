Associazione Pietro Mascagni, giovedì concerto serale di musica sinfonica in piazza Libertà

Con il finire della stagione estiva, l'Associazione Culturale Musicale "Pietro Mascagni" – Trani è lieta di annunciare alla cittadinanza intera i suoi prossimi impegni artistici. In occasione della festa dei Santi Medici nella nostra città di Trani, l'Associazione in collaborazione con la Confraternita di Santa Maria de' Dionisio, organizza nella serata di giovedì 26 settembre un Concerto serale in piazza Libertà con inizio alle 20:00. Il Concerto, eseguito dal Gran Concerto Bandistico "Pietro Mascagni" – Trani e diretto dal direttore M° Michele Di Puppo, vedrà come protagonista un repertorio inedito perché, oltre alla musica classica sinfonica, nella seconda parte saranno eseguiti brani inediti e mai prima eseguiti nella città di Trani.Il giorno 28 il Gran Concerto Bandistico accompagnerà la solenne processione dei Martiri per le vie della città. Il giorno 29, nella villa comunale e nello specifico in Cassa Armonica, l'Associazione chiuderà di fatto la stagione con un evento ormai classico: "La Banda e la Cassa Armonica".Questo evento, voluto fortemente dall'Associazione e dall'Amministrazione Comunale, giunto alla seconda edizione, è organizzato e curato in collaborazione tra l'Associazione Mascagni e il Comune Città di Trani.Alle ore 11 presso la villa Comunale, l'Orchestra di Fiati diretta sempre dal M° Michele Di Puppo allieterà la domenica mattina con le più belle pagine di musica lirica e sinfonica.Per la conclusione di questa stagione ricca di impegni, il presidente prof. Emanuele di Lernia e l'Associazione Pietro Mascagni estendono l'invito a tutta la cittadinanza.