Si conclude con successo la seconda edizione di Musicultura

La seconda edizione della Rassegna "Musicultura Trani", organizzata dall'Associazione culturale "Arsensum", si è conclusa con grande successo. Il presidente dell'associazione, Nicola Fragasso, ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione e l'entusiasmo del pubblico.Nella prima edizione di Musicultura, tenutasi nel 2023, sono stati esplorati generi musicali come il rock britannico e il gipsy jazz, i canti popolari italiani dimostrando la versatilità e l'ampiezza della rassegna nel celebrare diverse espressioni musicali. Quest'anno invece è stata la volta della Murga sudamericana, del soul e delle sonorità pop rock italiane.Tre appuntamenti nel mese di settembre. Piazza Mazzini ha ospitato i primi appuntamenti della rassegna, con la conduzione di Stefano Di Tondo. Si sono esibiti i "Fidelia" e i "Momo Murga". I "Fidelia", una band tranese di recente formazione, hanno proposto un coinvolgente pop rock, frutto dei diversi background musicali dei membri del gruppo come da sempre nostra tradizione nazionale.I "Mòmò Murga" hanno portato in piazza i suoni vivaci e ritmati della Murga, un fenomeno musicale e culturale sudamericano. La Murga, originaria dell'Uruguay, combina musica, danza e recitazione con una forte connotazione satirica e parodistica. Nonostante le radici lontane, i componenti della band provengono tutti dalla nostra provincia, dimostrando come la musica possa unire culture diverse.L'ultimo appuntamento si è svolto presso la sede "Arsensum" in Piazza Marconi 36. La serata ha visto l'esibizione dei "Nico Soul Trio", sempre con la conduzione di Stefano Di Tondo a cui vanno i nostri ringraziamenti, che hanno incantato il pubblico con le loro melodie soul. Il soul, genere musicale nato negli Stati Uniti negli anni '60, deriva dal rhythm and blues e dal gospel. Con artisti come Ray Charles e James Brown, il soul si distingue per le sue melodie coinvolgenti e i testi spesso incentrati su temi di amore, sofferenza e speranza.La Rassegna Musicultura ha dimostrato ancora una volta come la musica possa essere un potente strumento di aggregazione e cultura, capace di unire persone di diverse provenienze e background attraverso il linguaggio universale delle note.L'evento è stato patrocinato dalla Città di Trani