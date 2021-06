Tari ridotta del 15% per le utenze non domestiche, del 4% per le famiglie: il consiglio comunale approva

Approvate dal consiglio comunale, riunitosi questa mattina a Palazzo Palmieri, le tariffe Tari 2021, la cui incidenza è stata ridotta a significare anche un ristoro per chi abbia subito "danni" dovuti alle restrizioni della pandemia: per le utenze non domestiche la Tari vedrà una riduzione di circa il 15% per tutte le attività. Per le utenze domestiche, invece, la riduzione della tassa è circa del 4% a seconda dei componenti il nucleo familiare.L'ordine del giorno dell'assemblea vedeva la validazione del Piano economico-finanziario del 2020, il Regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti, la presa d'atto del Piano economico-finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 e l'approvazione delle tariffe e agevolazioni della Tari per lo stesso esercizio in corso. Inoltre, le utenze non domestiche che hanno patito economicamente per le chiusure dovute al Covid potrebbero ricevere ulteriori riduzioni , usufruendo dei ristori decisi dal governo e assegnati ad ogni ComunePer quanto riguarda le scadenze per il pagamento, prima rata entro fine settembre; possibile anche il versamento in unica soluzione.