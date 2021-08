L'addio a Gino Strada, da Trani il messaggio di Luca Morollo

Ciao Gino! Sei stato esempio, concretezza, sfrontatezza, intransigenza. Una figura straordinaria.Grazie per gli insegnamenti, per il lavoro e per le cose fatte. E grazie per i sogni. Alla comunità di Emergency, alla famiglia di Gino Strada il nostro affetto e il nostro abbraccio.Ora più che mai, la comunità di Emergency avrà bisogno dell'impegno e dell'aiuto di tutti noi.Siamo sicuri che i volontari dell'associazione proseguiranno il grande lavoro fatto in questi anni, testimoniando in ogni modo l'impegno umanitario profuso nei territori interessati dalla guerra. Il sogno di vivere in un mondo senza guerra, continua…