L'adrenalina che ti rende Hulk

Chi almeno una volta nella vita, quando si è arrabbiato non ha pensato di diventare il mostro verde più nervoso di sempre? Quando al dottor Bruce Banner sale l'adrenalina, l'ormone fa sì che si attivi la trasformazione in Hulk, e la sua rabbia può avere effetti disastrosi per i cattivi nei dintorni. L'attivazione della trasformazione di Hulk, dipende dall'attivazione del Sistema Nervoso Simpatico, cioè quella parte del sistema nervoso che percepisce gli stimoli stressogeni e si attiva per rispondere a quest'ultimi. In seguito alla percezione dello stimolo (reale o immaginario) avviene l'attivazione del SNS, principalmente mediante il rilascio di adrenalina. Tralasciando il piccolo particolare dell'enorme consumo di energia, il piccolo Hulk dentro di te non distingue accuratamente le situazioni e i contesti perchè non ha tempo da perdere, deve agire in fretta (ti deve salvare la vita). Quindi fa un sacco di errori di valutazione e genera danni.In contesti ambientali adeguati , come ad esempio per combattere contro un nemico, il SNS esplica le sue azioni al meglio, permettendo ad Hulk di difendere la terra e sconfiggere il nemico. Il problema si presenta quando l'attivazione avviene in contesti in cui non è necessaria, come ad esempio ad un colloquio di lavoro. L'attivazione del SNS comporta non solo danni collaterali da azione, ma anche quelli procurati dalla sua continua e cronica attivazione.Nei contesti urbanizzati e iperconnessi il tuo Hulk si attiva continuamente, specialmente se in passato ti ha dovuto proteggere da situazioni spiacevoli. E' come se gli automatismi prendessero il sopravvento e lui fosse continuamente alla ricerca del pericolo (ansia). Siccome le tue risorse sono limitate, se esagera ti senti uno straccio e corri verso la Nutella.Non puoi impedire consapevolmente la sua attivazione, il dottor Bruce Banner non controlla Hulk, ma puoi imparare a rimanere in equilibrio e gestire l'attivazione valutando correttamente il contesto, le situazioni e le persone. Se a questo colleghi un buon allenamento del Sistema Parasimpatico e del Nervo Vago attraverso la respirazione, puoi ottenere risultati eccezionali, modulando Hulk, proprio come fa Bruce Banner.