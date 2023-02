Mister Eusebio di Francesco oggi a pranzo a Trani

Il 53enne immortalato in un ristorante sul porto

Un volto noto del calcio italiano è venuto in visita oggi a Trani: stiamo parlando di Eusebio di Francesco, allenatore ed ex calciatore di ruolo centrocampista. Amico di Antonio Bernocco, titolare del ristorante La Bussola, il 53enne è venuto come spesso fa a pranzo a Trani. Immancabile la foto ricordo pubblicata sulla pagina del locale a testimonianza di un'amicizia e stima reciproche.