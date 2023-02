L'artista argentino Norberto Iera diventa socio onorario dell'associazione Lacarvella

Norberto Iera, artista e pittore argentino, ieri sera ha ricevuto il riconoscimento di socio onorario dell'Associazione "Lacarvella" nella sala conferenze della parrocchia "Santa Maria delle Grazie".Nel mezzo della sua tangibile emozione, ha viaggiato, insieme ai presenti, tra i suoi racconti di vita e di esperienza artistica.Ha espresso, con parole cariche di vissuto, il suo legame con i differenti colori, dandone un significato intimistico e surreale e anticipando il suo prossimo progetto pittorico che avrà come protagonista il nero "Noir" visto in una dimensione cosmica, simbolica, tantrica.Norberto Iera, ricevuta la targa di onorificenza, coniata per l'occasione, ha ringraziato il parroco, don Gaetano Lops, il prof. Antonio Russo, docente di Arte e immagine e fondatore dell'associazione, il presidente della associazione Lacarvella prof. Alessandro Porcelluzzi, docente di Filosofia e Storia, e la poetessa e insegnante prof.ssa Raffaella Anna Dell'Aere, che ha voluto dedicare all'artista argentino, la lettura della poesia "Mare", tratta dalla sua raccolta poetica "Anima Da Mare".