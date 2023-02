L'artista argentino Norberto Iera diventa socio onorario dell'associazione Lacarvella

Norberto Iera, noto artista argentino, ha scelto da anni Trani come propria residenza e come fonte di ispirazione perpetua per le sue suggestive opere pittoriche, domenica 26 febbraio, riceverà la qualifica di socio onorario della Associazione Lacarvella. Un riconoscimento molto sentito da parte della Associazione e dovuto all'artista, le cui pregiate opere sono state esposte in ogni luogo del mondo: in Patagonia e in California, ad Oslo e ad Abu Dhabi. Un maestro, Norberto Iera, generoso con l'intera comunità tranese e pugliese, prodigo di consigli e incoraggiamenti per generazioni di artisti e da anni animatore della vita della Associazione Culturale "Lacarvella". Durante la cerimonia, che si terrà presso la presso la Chiesa S.Maria delle Grazie, a partire dalle 18.30, interverranno: Alessandro Porcelluzzi, presidente della associazione Lacarvella; Antonio Russo, fondatore della associazione Lacarvella; don Gaetano Lops, sacerdote. Presenterà la serata Raffaella Anna Dell'Aere, poetessa e socia della Lacarvella.