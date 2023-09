L'artista tranese Antonio Russo Galante al Senato della Repubblica per la presentazione del libro "Protagonisti dell'arte"

Tra gli interventi degli artisti Antonio Russo Galante è intervenuto citando Trani e spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare i suoi quadri e del suo percorso artistico.



Biografia: Antonio Russo Galante è il suo nome d'arte. Nato nel 1981 a Milano ma pugliese originario della città di Trani, ha iniziato a dipingere sin dalle scuole medie. Licenziato in Maestro d'arte in oreficeria e metalli, decorazione pittorica. Antonio Russo è laureato in Accademia di Belle Arti in grafica e decorazione, con lode, frequentando l'Accademia di Belle Arti di Bari e di Brera a Milano. Da sempre opera nel settore della decorazione e della grafica. Ha presentato le sue opere in mostre personali e collettive anche con esposizioni permanenti in patria e all'estero tra cui: Australia, Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia e Spagna. Ha ricevuto numerosi premi e borse di studio. Attualmente insegna Arte e immagine presso gli istituti di istruzione secondaria di primo grado. Fondatore nel 2000 dell'associazione artistica nazionale Lacarvella.

C'era anche il tranese Antonio Russo Galante alla presentazione del libro "Protagonisti dell'arte " a cura di Angiolina Marchese, con il contributo del critico d'arte Vittorio Sgarbi, già alla seconda edizione. L'artista tranese ha partecipato alla conferenza stampa presso la sala "Caduti di Nassirya" al Senato della Repubblica il 12 settembre. Al tavolo dei relatori la senatrice Nilde Minasi e altri professori che hanno contribuito alla stesura del libro.