L'artista tranese Antonio Russo Galante dona il ritratto di Vittorio Sgarbi al noto critico

L'artista tranese Antonio Russo Galante ha donato al noto critico d'arte la sua opera con il titolo "Ritratto di Vittorio", ottenuto attraverso calcografia digitale.L'evento si è svolto ieri, venerdì 14 aprile, a Santa Maria del Cedro, in Calabria, in occasione dell'inaugurazione della mostra "Protagonisti del tempo", presentata da Vittorio Sgarbi e che vede protagonisti 80 artisti italiani e internazionali. L'esposizione è organizzata dalla curatrice artistica Angiolina Marchese. Sono intervenuti, inoltre, il giornalista della RAI Paolo di Giannantonio, il sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere, l'assessore alle politiche agricole Regione Calabria dott. Gianluca Gallo e il presidente del consorzio del Cedro, Angelo Adducci.Il quadro è stato molto gradito e apprezzato da Vittorio Sgarbi il quale ha avuto con l'artista un dialogo interessante e costruttivo.L'evento è stato molto interessante per il connubio tra arte e cultura e storia del territorio da tempo cultori della tradizione e della coltivazione del cedro molto importante per gli ebrei che ancora oggi si servono dei cedri per le loro funzioni religiose. È stato sottolineato che potrebbe altresì essere fonte di lavoro per i giovani che si spostano per trovare lavoro oltre regione e anche all'estero.La manifestazione ha permesso quindi di valorizzare attraverso l'esposizione dei quadri presso il museo del Cedro e apprezzare anche i prodotti tipici ottenuti dal cedro.