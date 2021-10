L'Associazione culturale La Maria del porto ricorda l'Avv. Friggione

Un uomo dal «profondo amore per la cultura reso vivo dalla sua passione per la lettura»

L'Associazione culturale La Maria del porto e i Dialoghi di Trani hanno avuto nel tempo la gioia di incontrare personalità e sensibilità sodali come il compianto avvocato Giovanni Friggione, con il quale si è condiviso un profondo amore per la cultura reso vivo dalla sua passione per la lettura, trasmessa con naturalezza ed entusiasmo alle sue figlie, a Luciana che partecipa al nostro impegno associativo orientato a suscitare nella nostra realtà una più profonda attenzione al senso e al significato che da una buona lettura possiamo trarre: nutrire la nostra umanità.Desideriamo così, per questa sua speciale attenzione, cura e sensibilità, ricordare l'avvocato Giovanni Friggione ed essere vicine a Luciana, alle sue figlie Gaia e Sonia e alla famiglia Friggione tutta unendoci all'unanime cordoglio.