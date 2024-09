Il movimento Etica e Politica definisci le linee programmatiche per i prossimi mesi

attività di analisi della situazione esistente;

attività di ascolto degli stakeholders (portatori di interessi);

attività di dibattito, sintesi e stesura delle proposte progettuali che saranno divulgate e messe a disposizione della Comunità.

Nei giorni scorsi il Presidente Antonio Corraro, al fine di adempiere a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, ha riunito i Soci fondatori dell'Associazione per definire la programmazione delle attività dell'Associazione "Etica & Politica" per i prossimi mesi.Come prima azione verrà avviata ufficialmente la fase di iscrizione, contattando personalmente tutti coloro che, privatamente o tramite i social, hanno espresso il desiderio di aderire all'Associazione.La seconda azione programmata sarà quella di organizzare un evento pubblico per il mese di ottobre p.v., al fine di presentare e illustrare le due attività che saranno avviate, a cui potranno partecipare tutti e senza l'obbligo di iscrizione all'Associazione.La prima attività, denominata "Palestra di Cittadinanza", è un corso di formazione politico-amministrativo, il cui obiettivo sarà quello di contribuire alla preparazione di coloro che in futuro decideranno ricoprire ruoli istituzionali; la Direzione del Corso è stata affidata al Socio Luigi Antonucci.La seconda, chiamata "Sentiero di Coprogrammazione", consisterà nell'avviare tavoli monotematici di condivisione con i Cittadini e tutti i portatori di interesse per coprogrammare e coprogettare proposte fattibili per la Città; l'organizzazione è stata affidata al Socio Eugenio Martello.Il "Sentiero di Coprogrammazione", sarà un percorso costituito in tre fasi:I "Sentieri di Coprogrammazione", attualmente in cantiere, sono i seguenti:"La Trani con Amet", attività di coprogrammazione per redigere una proposta condivisa per il futuro dell'Amet;"La Trani Accogliente", attività di coprogrammazione in materia di politica dell'accoglienza turistica;"La Trani da Viverci", attività di coprogrammazione in materia di politiche cittadine (ambientali, sociali, culturali) per rendere la Città un luogo con un alto livello di qualità della Vita per tutte le categorie dei Cittadini;"La Trani Economica", attività di coprogrammazione in materia di politiche economiche per la Città;"La Trani Partecipativa", attività di coprogrammazione al fine di stimolare e garantire la realizzazione e attuazione di strumenti di partecipazione alla vita Politica e Sociale da parte dell'intera Comunità Cittadina, senza esclusioni;"La Trani Sanitaria", attività di coprogrammazione in materia di politiche sanitarie per la Città;"La Trani dell'Agro", attività di coprogrammazione in materia di politiche di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'Agro Tranese.Tutti coloro che saranno interessati all'iscrizione all'Associazione e/o alle sue attività e/o necessitano di acquisire ulteriori informazioni, potranno scrivere una mail a eticaepolitica24@libero.it oppure inviare un messaggio tramite whatsApp al numero 3663639682.