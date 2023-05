L'associazione Lacarvella pronta a riaprire la sua sede storica

Domenica 4 giugno, alle ore 20:00, si terrà a Trani (BT) in via Mausoleo 25, la riapertura della sede storica dell'associazione artistica culturale internazionale "Lacarvella". Sarà un vero e proprio centro culturale, polmone di idee che vedrà la collaborazione di altre realtà importanti, come lo studio d'arte di Antonio Russo Galante, le installazioni artistiche di Land Art Puglia, Blog Artistic Study e tanti altri. Questa realtà è gemellata con gallerie d'arte internazionali che vedono la presenza di critici d'arte di rilievo. All'inaugurazione parteciperà l'associazione culturale musicale "Il Preludio" di Trani e vedrà l'installazione della mostra collettiva "Amici de Lacarvella". L'evento ha il patrocinio dell'associazione culturale Art Global, dell'Accademia Tiberina e Confassociazioni Puglia. Seguirà l'intervento artistico a cura dell'associazione APS Work in Progress con la "maschera".