L'associazione Tranensis organizza "Passeggiando per la nostra città"

Due uscite tematiche in programma il 7 e il 28 giugno

Powered by

L'Associazione Tranensis invita la cittadinanza a partecipare all'evento "Passeggiando per la nostra città" (IV edizione). Un'occasione speciale per riscoprire le bellezze di Trani attraverso due uscite tematiche!1ª Uscita – Sabato 7 giugno, ore 17:30"Riviviamo le emozioni e le location della fiction Gerri"Un itinerario tra i luoghi simbolo della fiction, con visita a:• Cattedrale (con interno)• Castello Svevo• Chiesa di Ognissanti (con interno)• Piazza Quercia e i suoi palazzi nobiliariRitrovo presso il piazzale antistante il Castello svevo.2ª Uscita – Sabato 28 giugno, ore 18:00"Trani, Culla del Diritto: da Federico II a Giustina Rocca". Un itinerario tra potere, sapere e coraggio femminile nei luoghi simbolo della giustizia tranese. Ritrovo davanti a Palazzo Caccetta (Santa Teresa)Al termine di ogni uscita è previsto un piccolo buffet.Prenotazione obbligatoria. Per info e iscrizioni, contattare l'Associazione Tranensis su whatsapp ai numeri: 328 7614746 e 346 054 9100‬.