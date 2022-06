L'impresa edile di Trani Edilizia Conte tra le prime con certificazione ASSE.CO.

Rispetto dei limiti di età per instaurazione dei rapporti di lavoro con relativo rispetto dell'obbligo di sorveglianza sanitaria;

Rispetto della parte economico e normativa dei contratti collettivi applicati; regolare adempimento dell'obbligazione contributiva;

Rispetto della disciplina in materia di corretta instaurazione di rapporti di lavoro subordinato, assenza di lavoro "nero".

Assenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio - penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lavoro, legalità, cultura della prevenzione e sicurezza: argomenti di strettissima attualità, soprattutto nel campo dell'edilizia. Monitorare il rispetto di tutte le norme relative alla gestione dei rapporti di lavoro, ed alla sicurezza sui cantieri, che spesso diventano notizie di cronaca nazionale, è possibile attraverso una fondamentale certificazione.Si tratta dell'ASSE.CO. (Asseverazione di Conformità dei rapporti di lavoro), unica certificazione sulla regolarità retributiva e contributiva dei datori di lavoro, in Italia e nel mondo. Questa certificazione può essere rilasciata solo dai Consulenti del Lavoro che risultino appositamente formati rispetto alle procedure di asseverazione per garantirne indipendenza e terzietà.Una delle prime imprese in Italia in assoluto (tra le quali attualmente sono solo due quelle attive nel settore edile) a ricevere questa certificazione sin dal 2015, è un'azienda di Trani, la Edilizia Conte sas di Conte Raffaele & c..L'iter per avviare l'impresa nel processo di asseverazione fino al conseguimento della certificazione è stato curato dal dott. Andrea Timberio consulente del lavoro con studio professionale in Trani.«Possiamo parlare di un vero e proprio "strumento di legalità" – spiega il dott. Timberio – questa certificazione infatti viene rilasciata dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro con sede In Roma, per attestare la regolarità delle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro e identificare le aziende davvero sane, certificazione utile anche ai fini del riconoscimento dei "bonus" edilizi. È un riconoscimento a livello nazionale di impresa virtuosa».Attraverso la certificazione ASSE.CO. viene garantito il rispetto di alcuni parametri relativi ad alcuni elementi fondamentali nell'impresa, quali:A livello regionale, è stato inoltre istituito un protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Ordine dei Consulenti de Lavoro e la Regione Puglia per lo sviluppo di tale certificazione, nell'ottica della promozione della legalità e per favorire nuove prospettive di sviluppo e di crescita del territorio.