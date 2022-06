L'incanto della Superluna che si specchia sul mare di Trani: stanotte l'apice all'1,23

La luna piena sa vestire d'incanto il profilo e l'immagine della nostra città: e già ieri, più grande quasi del 10% rispetto al normale, era abbagliante, sia quando si è levata dal mare, sul quale la sua luce pareva frantumarsi in migliaia di lucciole, sia quando era alta nel cielo.Del fenomeno della "superluna di fragola" abbiamo parlato ieri qui , spiegandone l'origine del nome e la congiunzione astrale che vede coincidere in queste ore il plenilunio con il Perigeo ossia con il punto più vicino alla Terra. E questi 360000 km circa, con lei che ci si avvicina come a invitarci a toccare il cielo con un dito, forse potranno farci sentire con vertigine parte di questo immenso universo."Forse s'avess'io l'aleDa volar su le nubi,E noverar le stelle ad una ad una,O come il tuono errar di giogo in giogo,Più felice sarei, dolce mia greggia,Più felice sarei, candida luna."Italo Calvino scrisse che Leopardi riuscì a togliere alla poesia ogni peso fino a farla assomigliare sempre più alla luce della luna: e il bagliore della luna sul mare appena increspato sembra davvero avere il ritmo lento di una dolce poesia, magari cantata sulle rive della nostra splendida Trani.