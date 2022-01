L'open day a Trani termina tre ore prima: alle 10 vaccini finiti

L'idillio è durato pressapoco un'ora e mezza. Alle ore 10 infatti le dosi messe a disposizione dall'Asl per l'open day previsto questa mattina a Trani sono terminate. «Noi avevamo messo a disposizione 350 accessi per evitare la calca e per gli spazi che abbiamo a disposizione dobbiamo garantire l'attesa sia pre che post vaccino» - ci spiegano gli operatori sanitari dell'Asl.Sono stati tantissimi i cittadini che dalle prime ore di questa mattina (alcuni già dalle 5.30) si erano messi in fila con code che partivano già da via Sant'Annibale Maria di Francia. Di certo dall'Asl Trani non si aspettavano una risposta così importante in termini di presenze da parte della cittadinanza. Alle 10 dosi finite, tutti a casa. Per molti, il rammarico di una vana attesa.