Sanitaservice Asl Bat, sospeso lo sciopero del 29 febbraio

A sostegno della vertenza inerente alla richiesta di sblocco alle assunzioni presso la SANITASERVICE ASL BAT, FP CGIL - CISL FP - UIL FPL hanno denunciato la grave carenza di personale della Sanitaservice ASL BT con manifestazioni di pubblica protesta presso le sedi della Regione Puglia e Sanitaservice ASL BT. Per i sindacati i servizi di pulizia, sanificazione e ausiliariato erogati a favore dei cittadini dell'ASL BT devono necessariamente garantire elevati standard quali-quantitativi.Nonostante le iniziative di FP CGIL - CISL FP - UIL FPL, il Dipartimento della Salute della Regione Puglia non ha validato il business plan, e si è reso necessario proclamare lo sciopero dei lavoratori per il 29 febbraio p.v.Il 20 febbraio, si è tenuta l'obbligatoria procedura di raffreddamento che precede lo sciopero, presso la Prefettura della Provincia BAT quale "tentativo di conciliazione", alla presenza dei vertici della Prefettura BAT, dell'ASL BT e della Sanitaservice ".Nel corso dell'incontro, i rappresentanti sindacali - Marzano e Mastrodomenico per la FP CGIL, Stellacci e Bollino per la FP CISL e Mennuni, Sciancalepore per la UIL FPL -, hanno rappresentato la grave situazione che persiste da tempo a causa del blocco alle assunzioni imposto dalla Regione Puglia sin dal mese di aprile 2023, l'emergenza occupazionale del personale somministrato cessato, la necessità di assumere personale, anche alla luce dei tanti pensionamenti, e l'impossibilità di dar luogo alla contrattazione integrativa.La ASL BT ha garantito che la SANITASERVICE ASL BT potrà avviare le procedure per la formulazione di una graduatoria da cui attingere il personale utile a coprire le gravi carenze di organico e che si sta procedendo ad elaborare il relativo bando ad evidenza pubblica.FP CGIL - CISL FP - UIL FPL hanno manifestato la necessità di un esame congiunto con le organizzazioni sindacali prima della pubblicazione del bando. Rassicurati sui tempi della procedura e preso atto di questa importante apertura della parte datoriale, hanno comunicato la sospensione dello sciopero preannunciato per il 29 febbraio '24.