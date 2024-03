Il Pta di Trani finisce sotto la lente d'ingrandimento di Fuori dal Coro su Rete4

Liste d'attesa infinite e nessuna risposta dalla direzione generale dell'Asl Bat: è questo il quadro emerso nel servizio andato ieri in onda in prima serata su Rete4 nella trasmissione Fuori dal Coro. Alle lunghe liste di attesa per una risonanza magnetica o per un holter cardiaco (per cui c'è da aspettare anche due anni), si aggiunge lo scandalo che ha visto coinvolto il dottor Nemore e la sua assistente. In attesa che la Magistratura faccia il suo corso, la giornalista ha raggiunto l'ex dirigente del reparto di Radiologia del Pta di Trani che però ha risposto "non posso parlare con nessuno". Nessuna risposta neanche dalla direttrice generale Asl Bat, Tiziana Di Matteo, anche lei in attesa che la Magistratura si pronunci per prima sull'annosa questione. Una situazione oramai ben nota nota e che di certo non riguarda solo la sanità locale: rimane il fatto che vedere la sanità tranese (un tempo fiore all'occhiello) così ridotta, in prima serata, davanti a milioni di telespettatori, lascia l'amaro in bocca.