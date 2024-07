Concorso Sanitaservice Asl Bat, boom di domande pervenute ma i posti disponibili solamente una cinquantina

Boom di domande pervenute a alla Sanitaservice Asl Bat per l'imminente concorso che si svolgerà a breve: la scadenza è fissata al 15 luglio entro le ore 18.Tuttavia, sul bando di concorso, resta ancora sconosciuto il numero di ausiliari da candidare ma sembrerebbe che siano all'incirca una cinquantina, pochi per sopperire ai tanti presidi della Bat. Rimane ancora sospesa per gli effettivi invece la questione lavaggio divise che da prassi deve essere a carico della azienda: in teoria infatti un operatore non può portare divise infette a casa per evitare la contaminazione.