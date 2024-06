L'orchestra BaldasSound ha posto un sigillo (di qualità) sui 210 anni della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri

In uno dei momenti più fulgidi per la Storia della scuola Baldassarre di Trani, diretta dal Dirigente scolastico, dott. Marco Galiano, spicca, nel finale d'anno scolastico, questa vera e propria prova di maturità, molto vicina all'idea di "consacrazione" nel mondo delle Istituzioni dell'orchestra BaldasSound diretta dal Maestro Alessandro Giusto, instancabile docente della scuola Baldassarre che otto anni fa ebbe questa lungimirante idea, di prospettiva, di fondare un'orchestra stabile scolastica, che raccogliesse, formasse e valorizzasse, i giovani talenti legati al mondo del canto ma soprattutto di quella ampia e affascinante dimensione strumentistica, che oggi é un punto di riferimento e forza sul territorio. Non è da tutti, specie se si parte da un ambito scolastico, ricevere l'invito da parte di un'Istituzione storica come l'Arma dei Carabinieri che in occasione del 210mo Annuale dalla sua Fondazione ha deciso, dando ai ragazzi ed ai docenti ( oltre al prof. Giusto ricordiamo il prezioso contributo della prof. Giulia Marzano) un crisma di credibilità ed autorevolezza, d'invitare la BaldasSound ad arricchire la manifestazione tenutasi due giorni fa sul piazzale della Cattadrale. Meraviglia nella meraviglia, tra valori morali dell'Arma dei Carabinieri, impegno impeccabile dei ragazzi e scenario incantevole.È stata un'esperienza unica per i ragazzi che continuano a raccogliere i frutti di un impegno annuale ( per alcuni pluriennale), in un'orchestra che ha superato a pieni voti, col consenso del pubblico e della critica, oltre che del Dirigente Marco Galiano, una decisiva prova di maturità.