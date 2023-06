L'ultima follia del Giullare: parte su quattroruote il "Truck food " della Locanda

Lo scrittore Hermann Hesse diceva che "ogni sogno cede il posto a un sogno nuovo e non bisogna volerne trattenere alcuno": e il Giullare di Trani continua a inanellare un sogno sull'altro e ad uno ad uno realizzarli. A poco più di un anno dalla apertura della Locanda del giullare , l'allegra brigata del Ristorarte , mantenendo la sede ormai storica di piazza Mazzini, diventa itinerante, e si sposa con la sempre più popolare tendenza dello Street Food condito di gioiosità, di allegria e di buonumore.A Trani come forse in nessun altro posto d'Italia l'inclusione è una espressione densa di autenticità e proiezione al futuro grazie al Giullare: non a caso il rapporto è quantomai stretto con il progetto "dopo di noi" e Trani Autism Friendly, rappresentati dal vicesindaco Fabrizio Ferrante, rivolto proprio a una attenzione reale e pratica a tanti giovani che in altri tempi sarebbero stati degli emarginati della società. La squadra dei ragazzi della locanda è sempre più numerosa, felice di lavorare, felice di stare al pubblico, felice di dispensare felicità, insieme a una cucina che continua a registrare sold out nella locanda e che ha tutti i numeri per confermare una delle più belle attrazioni enogastronomiche - e allo stesso tempo culturali nel vero senso della parola - della Città.Portiamo avanti questa sfida culturale nata un anno fa di dimostrare che le persone a prescindere dalla loro condizione hanno abilità differenti abbiamo dimostrato in tanti anni con il festival del giullare La compagnia del teatro del giullare con la locanda attraverso il lavoro: ma in locanda bisogna venirci punto con questo nuovo progetto La locanda andrà dove ci chiameranno dove vorranno la nostra allegria ma anche la nostra buona cucina: così Marco Pentassuglia, il primo sognatore di questa straordinaria realtà insieme a sua moglie Cinzia Angarano, presidente della Cooperativa promozione sociale e solidarietà, che organizza appunto il festival del Giullare contro tutte le barriere, e insieme alle insostituibili Vanna Capurso e Alessandra Inchino .La locanda si "mette sulle ruote" e sarà a disposizione di Enti pubblici e privati, Scuole, Associazioni, privati, feste, eventi, sagre per portare il suo GUSTO DELL'IMPERFEZIONE ovunque.Un ulteriore piccolo sogno reso possibile grazie a UniCredit, al sostegno della Città di Trani e della Regione Puglia, rappresentata con gioia dalla consigliera Debora Ciliento anche lei da sempre vicina al Giullare. Insieme a lei, a Cinzia Angarano, a Fabrizio Ferrante e a Leandro Sansone e Antonio Riccio ( Unicredit) hanno idealmente aperto le danze alla attività del truck della locanda.A fare festa con della Locanda e del Festival Il Giullare sono stati introdotti come sempre dal regista della compagnia del giullare, Marco Colonnail Finalista di Masterchef 11 - Christian Passeri (che per l'occasione ha preparato due panini che sono stati degustati) , giovane talento conosciuto e apprezzato lo scorso anno durante il #festivalilgiullare, e il pianista finalista di Italia's Got Talent 2016 Ivan Dalia che nel 2021 ha regalato grandi emozioni nel concerto all'alba de #ilgiullare XIII edizione