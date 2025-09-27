Roberta de Monticelli, Piero Dorfles, Chantal Meloni. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
Roberta de Monticelli, Piero Dorfles, Chantal Meloni. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

L’Umanità violata: prospettive giuridiche spiegate in piazza quercia a Trani

Ospiti de “I dialoghi di Trani” Chantal Meloni, Roberta de Monticelli e Piero Dorfles per parlare di diritto umanitario

Trani - sabato 27 settembre 2025 10.58
La violazione dei diritti umani è un problema sempre più impellente, insidioso da un punto di vista etico; pone degli interrogativi che spingono a indagare le proprie coscienze. Ma dal punto di vista giuridico cosa accade quando viene commesso un crimine di guerra? Quali strumenti ha il diritto internazionale per poter difendere chi è stato vittima dei crimini contro l'umanità o i crimini di guerra? E quando si può parlare di aggressione nei confronti di uno stato? In Palestina sta avvenendo un genocidio o un massacro? A questi interrogativi ha risposto, con la sua grande competenza, Chantal Meloni, avvocato e professoressa associata di diritto internazionale presso l'Università statale di Milano, dialogando con la filosofa Roberta de Monticelli e moderate dal giornalista e critico letterario Piero Dorfles.

I termini, insegna la docente, nel diritto sono importanti: quando si parla di crimini di guerra, di crimini contro l'umanità, genocidio e aggressione, si stanno usando delle definizioni giuridiche, che fanno parte, in particolar modo, del diritto internazionale consuetudinario, quello cioè che non ha bisogno di riconoscimento da parte degli Stati, ma che esiste di per sé perché non ha bisogno di codificazione.

Chantal Meloni ha affermato che può dirsi con certezza che effettivamente in Palestina è in atto non solo un genocidio, inteso come lo sterminio mirato di un gruppo etnico, ma anche come tutte quelle tecniche di riduzione del popolo in condizioni disumane tali da non essere compatibili con la vita e la riproduzione di quel gruppo. Assai più ostica è la questione dell'aggressione nei confronti della Palestina, vista l'ambiguità della comunità internazionale nel riconoscimento della Palestina come Stato, azione che per ora rimane del tutto simbolica.

Un altro annoso problema è rappresentato dalla competenza della Corte Penale Internazionale; questo tribunale internazionale, infatti, non è riconosciuto da tutti gli Stati, portando talvolta a situazioni di stallo dal punto di vista della punizione dei crimini.

Roberta de Monticelli ha portato sul palco dei dialoghi la sua esperienza in Cisgiordania, dove interi villaggi vengono distrutti e le persone torturate e uccise per la loro etnia. La filosofa ha dato voce allo sdegno per ciò che sta accadendo nel mondo, sottolineando l'urgenza di un nuovo ordine nel diritto internazionale che, oggi più che mai, è sotto attacco e si sta disgregando. Il venir meno del diritto internazionale è un pericolo per la stabilità geopolitica mondiale.
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani La presentazione tenutasi ieri nell’ambito del Festival “I dialoghi di Trani” con ospite Riccardo Tessarini
Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale All’incontro “Il dovere della speranza” la visione di Prodi e Giannini sul mondo di oggi
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre Da Ranucci a Concita De Gregorio, passando per l'IA con Cristianini e i diritti delle donne con Rosy Bindi. Una giornata tra inchieste, tecnologia e filosofia
“I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici “I dialoghi di Trani”: uno sguardo sulla cultura e sugli sviluppi geopolitici Doppio appuntamento nella serata di ieri per “I dialoghi di Trani” tra venti di guerra e cambiamenti culturali
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità A Palazzo San Giorgio: “Essere umani, essere diversi. Corpi, identità e rispetto nelle relazioni”
Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Ai Dialoghi di Trani l'Europa di Prodi, la giustizia globale e la scienza di Crisanti. gli appuntamenti di oggi Giornata ricca di ospiti: si parla di Ue con Brizio, di mafia con il ricordo di Chinnici, di giochi di strada con Dorfles e di musica con Alice
L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura “I dialoghi di Trani” continuano con un dibattito tra diverse figure della cultura alla biblioteca Giovanni Bovio a Trani
"Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani "Rèfole. Racconti da mare" approda alla Lega Navale di Trani Tenutasi martedì 23 settembre la presentazione di un libro per "gli amanti del mare"
Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
27 settembre 2025 Piazza Libertà gremita per il concerto in onore dei Santi Medici
“L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani
27 settembre 2025 “L’Italia di Rocco Chinnici”: la presentazione all’Ordine degli avvocati di Trani
Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia
27 settembre 2025 Giornate Europee del Patrimonio: cultura a prezzi simbolici a Trani come in tutta la Puglia
Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale
27 settembre 2025 Ai Dialoghi di Trani tra politica europea e mondiale
Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara»
27 settembre 2025 Apricena-Soccer Trani, Moscelli: «Concentrati e determinati, pensiamo gara dopo gara»
L'Arcivescovo: "Per un turismo sostenibile e giusto "
27 settembre 2025 L'Arcivescovo: "Per un turismo sostenibile e giusto"
I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre
27 settembre 2025 I Dialoghi di Trani: il programma di sabato 27 settembre
Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
26 settembre 2025 Lavori in corso all’ex Ospedaletto: finalmente si asfalta il parcheggio dell’Ufficio Igiene
“Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
26 settembre 2025 “Italy’s Best Employers for Women”: il Gruppo Megamark è l’azienda pugliese dove le donne lavorano meglio
Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
26 settembre 2025 Fontana pulita, Bottaro: "Ogni disagio è una priorità, ascolto tutti i cittadini”
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.