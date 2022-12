La bandiera del Marocco in semifinale sventola in festa anche a Trani

Una vittoria storica, unica nella storia dei mondiali di calcio: una squadra africana non solo va in semifinale ma vi arriva a reti imbattute e avendo superato il girone con squadre nazionali che sono tra le più forti al mondo.E a Trani festeggiano non soltanto i tanti concittadini di nazionalità marocchina e di origine africana , ma anche tanti tranesi che vedono in questa impresa eroica di una Cenerentola del calcio un po' una sorta di rivalsa vista la sconfitta delle cosiddette "grandi"; ma soprattutto dimostrano anche in questa maniera sincero affetto nei confronti di moltissimi immigrati di origine africana che negli anni sono diventati a tutti gli effetti cittadini di questa città, colleghi, fratelli, parenti grazie a legami sentimentali, amici veri, oltre a tanti bambini e giovani che qui sono nati.È il caso di dire "Marocco facci sognare," quella stessa frase che portò tanto bene all'Italia del 1982 che fece cadere una dopo l'altra le grandi squadre favorite dal mondiale.intanto per le strade del centro sotto questa pioggerella natalizia illuminata dalla luce delle feste davvero un periodo inusuale , unico anch'esso per un tifo calcistico, risuonano canti tamburi e clacson in festa. Una festa inattesa che ha il sapore di un riscatto che viene da tanto, tanto lontano.