La città che si anima, ragazzi sempre più protagonisti dell'estate di Trani

"L'esperienza positivi degli scorsi anni – spiega l'assessore ai servizi sociali, Alessandra Rondinone – conferma che la promozione delle attività socio educative a favore dei minori offre innumerevoli vantaggi nel percorso di sostegno alle famiglie e favorisce l'integrazione. Abbiamo pensato di rafforzare le linee di tutela e di integrazione dei soggetti più fragili e con disabilità, formulando un preciso atto di indirizzo sia per il progetto in questione che per quello dei centri estivi, ampliando la programmazione ben oltre il termine della stagione estiva e rendendo queste attività aperte al coinvolgimento della comunità locale".

Le attività ludico ricreative collegate al progetto de La Città che si anima hanno come destinatari in via prioritaria i bambini esposti al rischio di emarginazione e di devianza della Città di Trani (già noti al servizio sociale professionale) ma sta progressivamente allargando la platea oltre ad "accendere" un faro particolare, come per altro da sempre avviene, sul mondo della disabilità, non solo includendo nelle attività proposte dai vari partners bambini con disabilità, ma pensando anche ad azioni mirate nei loro confronti.

Le realtà del terzo settore coinvolte nell'iniziativa hanno avviato un percorso di collaborazione sinergica da diversi anni, collaborando alla realizzazione delle varie iniziative nei confronti dei minori della città. Una squadra collaudata ed affiatata, composta dall'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà (Ente Responsabile), dalla Cooperativa Sociale Xiao Yan Rondine che ride, da AGE (Associazione Italiana Genitori, sezione di Trani), dall'associazione Delfino Blu, dall'associazione Il Colore degli anni, dall'associazione Movimento Azzurro Italia, dall'associazione L'Albero della Vita, dall'associazione I Colori dell'Anima e dall'APS Miranfù Bee-Bibliocar.

Fra le numerose iniziative proposte dalle associazioni si segnala un progetto che partirà dal mese di ottobre con il coinvolgimento delle scuole della città e che culminerà il 20 novembre con la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia.

Intanto queste sono le iniziative fruibili per le prossime settimane di agosto:

Dal 21 al 26 Agosto

Ore 16:30 – 18:30 – Villa Guastamacchia

Laboratori creativi, giochi di squadra, animazione

Info: 3284141160

25-26 Agosto e 1-2 Settembre

Ore 16:30 – 18:30 – Villa Comunale

Giochi di Teatro, Matrimonio di Re Manfredi con Flashcard, animazione

Info: 3475827001

26-27 Agosto e 2-3 Settembre

Ore 18:00 – 19:00 – Via Stendardi ,41

Laboratorio "Piccoli DJ"

Info: 3917243767

Dal 28 Agosto al 1 Settembre

Lido Mattinelle

Giochi senza Barriere

Info: 3935747243

