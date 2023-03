La consigliera Federica Cuna entra a far parte del programma Yep

Federica Cuna, classe 1985, Consigliera Comunale a Trani, eletta nelle liste del PD, è entrata a far parte del programma YEP, Young Elected Politicians nel 2022.YEP è un progetto che vede al suo attivo 159 giovani politici provenienti da tutta l'Europa, selezionati in una platea di 600 candidati, per tenere incontri e dibattiti con esponenti politici a livello europeo e contribuire ai lavori del Comitato europeo delle regioni (CdR); Federica è la portavoce, a livello internazionale del Comune di Trani, nell'ambito del processo legislativo europeo."Abbiamo giovani eccellenze politiche nella nostra città, che dobbiamo valorizzare" riferisce il Segretario del PD di Trani, Antonio Giannetti."Federica è appena tornata da Valencia, da una tre giorni entusiasmante di approfondimenti e scambi di buone prassi sul gender Gap, disuguaglianza e violenza di genere, sono tematiche a cui Federica è molto legata" continua Giannetti "e, nel corso dei lavori, Federica ha avuto modo di incontrare amministratori progressisti di tutta Europa e di portare la voce di Trani e della Provincia BAT in questo ambito prestigiosissimo".In questa tre giorni, i giovani amministratori europei hanno incontrato, tra le altre personalità, la vicesindaca Maria Gomez che è rimasta piacevolmente colpita dal "Regolamento del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" , su cui Federica ha lavorato questo mese in V commissione consiliare.Al termine di questi incontri, è stata lanciata la campagna #SafePlace4Women da adottare in ogni comune, provincia e regione d'Europa, che traduce il principio di "tolleranza zero verso la violenza sulle donne" in azioni reali e concrete volte a ridurre il fenomeno e a far sentire le donne davvero sicure nei propri territori e in ogni posto d'Europa.Una curiosità. Federica ha avuto modo di conoscere e incontrare anche il Presidente del Partito Socialista Europeo, Christophe Rouillon, che si è detto molto incuriosito dalle bellezze del nostro territorio e ha promesso che verrà a farci visita al più presto.