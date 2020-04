La cucina de “Le Lampare al Fortino” di Trani a casa tua

Andare al ristorante è un momento di magico relax, per coccolare il palato e rilassare i sensi. Pur non potendo godere ancora per un po' dell'incantata visione sul porto di Trani,desidera raggiungere i clienti facendo gustare le consuete specialità direttamente a casa propria.È attivo da oggi –– il servizio delivery che prevede la consegna a domicilio delle pietanze, ma anche il ritiro d'asporto direttamente in ristorante.Chiamando il numero 347.1290514 o tramite messaggio su Whatsapp è possibile ordinare piatti a sceltà dal menù che comprende antipasti, primi, secondi e dessert, ma sono ammesse anche richieste fuori menù da valutare in base alla disponibilità del giorno.Sarà possibile ritirare l'ordine direttamente in ristorante oppure ricevere i piatti comodamente a casa grazie al servizio delivery. La consegna è gratuita con un ordine minimo di 50€.Consegne dal mercoledì al sabato dalle 19.00 alle 21.30, e la domenica dalle 12.00 alle 14.00. Gli ordini devono pervenire non oltre le 19.00 del giorno precedente alla consegna desiderata.Il servizio delivery è attivo nelle seguenti destinazioni:, ma ulteriori destinazioni possono essere considerate in base al tipo di ordinazione.Amore, passione e gusto non si fermano: "Le Lampare al Fortino" vi aspettano per una nuova esperienza e per sentirsi più vicini, nonostante la distanza, attraverso i sapori della migliore cucina italiana.