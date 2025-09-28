La danza incontra l’architettura in piazza Scolanova a Trani

17 foto I Dialoghi di Trani - Sguardi di Architettura Adriana Fabrizio

Il festival "I Dialoghi di Trani" ha ormai assunto le forme di un festival diffuso in tutta la città; tra gli appuntamenti di ieri vi è stata l'esibizione delle alunne del liceo coreutico di Bisceglie, seguite dalla docente Carmen Ventrice e dalla Maestra Silvia Cassetta, danzatrice e architetta, coadiuvata nella creazione del concept dalle due colleghe Tania Di Ciommo e Laura Romanelli.Il concept della performance si chiama "Sguardi di Architettura", ed è stato pensato e realizzato appositamente per piazza Scolanova; formato da quattro filmati, il concept riprende i quattro elementi naturali, terra, aria, acqua e fuoco, mettendo al centro dell'esibizione rappresentazioni dell'architettura tranese strettamente legate ai quattro elementi. La storia della città, la danza e l'architettura si fondono per restituire una visione della città tutta diversa.Ad accompagnare la magnifica danza delle ragazze, a tratti ipnotica, il Maestro Giuseppe Stoppielo, che ha completato la performance con le sue musiche, che hanno reso il complesso di danza, architettura e filmati ancora più misterioso e onirico.Le docenti Silvia Cassetta e Carmen Ventrice, le architette Tania Di Ciommo e Laura Romanelli e il Maestro Giuseppe Stoppiello sono stati coadiuvati anche dall'Ordine degli Architetti della provincia BAT.