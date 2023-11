La Divina Commedia e il tema della Pace. Il Prof. Caputo ospite della Società Dante Alighieri di Trani

Mercoledì, 29 novembre alle ore 17:30, presso la, lapresenterà un importante incontro con il, Docens Turris Virgatae di Roma sul tema :"". Tutta l'opera di Dante parla di Pace.Al centro della Divina Commedia c'è la Pace, non solamente in termini di senso e contenuto, ma anche in merito alla stessa struttura fisica dell'intero Poema.Attraverso la chiave di lettura proposta dal Prof. Rino Caputo, è possibile riconoscere l'importanza del tema della Pace, oggi argomento di drammatica attualità, sentita come condizione necessaria per esercitare il libero arbitrio e come istanza fondamentale che raccoglie le problematiche centrali dell'organismo poetico di Dante.Il Poeta, mentre descrive i modi dell'esistenza "di qua e di la" della terra, rappresenta i termini positivi della convivenza tra gli uomini. La pace in terra può garantire a tutti i componenti del "genus humanum" di essere, nello stesso tempo, buoni cittadini e buoni cristiani.