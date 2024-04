Gli studenti al "Vecchi" si riprendono la luna

Il Liceo Scientifico V. Vecchi ha ospitato la proiezione - spettacolo di "Dante In Puglia", serie audiovisiva di tre puntate, curata dal divulgatore scientifico dott. Danilo Audiello, in arte Alexis Arts, ideatore del grande progetto e detentore di sette guinness dei primati.L'iniziativa, promossa dal Consiglio Regionale della Puglia, nella persona della dott.ssa Loredana Capone, Presidente del Consiglio, che ha salutato gli studenti con un videomessaggio, è stata recepita con entusiasmo dall'Amministrazione Comunale e resa possibile grazie alla sensibilità dell'Assessore alle Culture, dott.ssa Lucia de Mari.L'evento presso il Liceo V. Vecchi ha coinvolto molto attivamente gli studenti delle classi seconde e terze, raccoltisi in Auditorium, in due differenti turni, in una spettacolare performance avente come oggetto la prima delle tre Cantiche del Capolavoro dantesco, in una rilettura volta alla ricerca dello stupore, secondo la metodologia del "Creative Learning" sviluppata dall'Accademy of Magic & Science presso la "Judge Business School" dell'Università di Cambridge.Dopo i saluti della Dirigente, prof.ssa Angela Tannoia, che ha aderito con vivo interesse all'iniziativa, Alexis Arts ha introdotto la proiezione con attività interattive e giochi illusionistici per poi catapultare direttamente gli studenti nel mondo dei versi danteschi e delle suggestive ambientazioni della nostra Puglia scelte per l'Inferno.Numerosi personaggi della cultura e dello spettacolo hanno partecipato alla realizzazione della serie e compaiono nella stessa tra cui, per l'Inferno, Alexis Arts, Renzo Arbore, Manila Nazzaro, Gianmarco Saurino, Mogol, Caparezza, Stefano Bucci, Luciano Canfora, Mike Massimino. In particolare quest'ultimo è un astronauta Nasa - il primo ad aver twittato dallo spazio - che Alexis Arts ha incontrato a New York e dal quale ha ricevuto in dono un pezzo di Luna che il conduttore ha portato al Vecchi.Lo spettacolo, che ha letteralmente strabiliato gli studenti, si è concluso con la possibilità da parte degli stessi di poter toccare con le loro mani un pezzo di luna, poi conservato in una piccola teca di cristalloDante in Puglia è risultato essere un momento didattico senza paragoni, che ha offerto alle classi seconde che si accingono ad iniziare la lettura dell'opera dantesca, e alle terze che stanno già assaporando gli straordinari versi di Dante, una chiave di lettura nuova, critica ed estremamente creativa dell'opera dantesca.