Educazione finanziaria e giovani in un mondo che cambia, tavola rotonda al liceo Vecchi

Sabato 25 febbraio p.v., dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso l'Auditorium del Liceo Scientifico "V.Vecchi", Sabino Fortunato, Professore Emerito di Diritto Commerciale nell'Università Roma Tre, Pasquale Maione, Consulente Finanziario, e Nino Navigato, Formatore di educazione finanziaria ANASF, moderati da Francesco Rossi, Giornalista Tele Dehon, animeranno una tavola rotonda sul tema Educazione finanziaria e giovani in un mondo che cambia. Perché è fondamentale l'alfabetizzazione finanziaria.L'evento si colloca all'interno della programmazione del service Il Rotary al Servizio delle Nuove Generazioni, per lo Sviluppo del Territorio, promosso dal Rotary International Distretto 2120 (Puglia e Basilicata) e realizzato dal Rotary Club di Trani sulla scorta di un protocollo di intesa sottoscritto col Liceo Scientifico V.Vecchi.Il service, giunto alla seconda edizione, mette a disposizione degli studenti del quinto anno della Scuola Superiore le competenze tecnico - professionali - manageriali dei rotariani dei club del Distretto 2120 Rotary International ed è inserito in un percorso PCTO per la preparazione degli stessi studenti al mondo del lavoro nonché ad consapevole orientamento universitario.I positivi feedback ricevuti alla fine della prima edizione del progetto da Dirigenti Scolastici e Docenti/Tutors sono una garanzia dell'efficacia sia del metodo che dei contenuti, volti ad evolvere ed integrare i programmi di studio già presenti.La giornata sarà introdotta dal dott. Mario Fucci, Segretario del Club di Trani, seguiranno i saluti del Presidente, Pietro de Luca Tupputi Schinosa, del Dirigente Scolastico, prof.ssa Angela Tannoia e dell'Assessore al Bilancio del Comune di Trani, dott. Luca Lignola : la tavola rotonda sarà moderata dal giornalista di Tele Dehon, Francesco Rossi.Il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "V. Vecchi", prof.ssa Angela Tannoia, nel promuovere tale importante iniziativa formativa, in sinergia con un'Associazione prestigiosa, con oltre un milione di socie e soci nel mondo, quale il Rotary International, intende rispondere all'esigenza di offrire agli studenti un sistema di formazione moderno, innovativo e ricco di esperienze allo scopo di favorire la "scelta" del proprio futuro sotto la guida appassionata di significative competenze, nell'ottica di una collettività più ampia, nazionale, europea, mondiale.