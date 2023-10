"La Fisica che ci piace": il prof. Schettini domani al Liceo "Vecchi"

Il Liceo "Vecchi" di TRani è stato selezionato per ospitare - evento unico nella Bat- il professore di Fisica più amato dai giovani, Vincenzo Schettini che svolgerà, per gli studenti del Liceo domani martedì 17 ottobre, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, una lezione/show sul tema "La Fisica che ci piace" nell' Auditorium del Liceo Vecchi, evento che si inserisce nell'ambito delle azioni, poste in essere dal Garante regionale, Dott. Ludovico Abbaticchio, a favore dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.L'evento, a cui parteciperanno tutte le studentesse e gli studenti delle classi prime e della classe 2^ Bsa, è promosso dal Consiglio regionale della Puglia-Sez. studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia e dallo stesso Garante regionale, nell'ambito della celebrazione della giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza che l'ufficio del Garante organizza, come ogni anno.Una bella opportunità per i nostri neoliceali per scoprire "a casa loro" un approccio diverso e divertente allo studio della Fisica, possibile grazie all'attenzione rivolta verso la nostra scuola da parte del Garante dei Diritti all'infanzia, a cui vanno i ringraziamenti da parte della ds, prof.ssa Angela Tannoia e dell'intera comunità del Vecchi.