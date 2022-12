Comunicazione e Giustizia: al Liceo "Vecchi" il magistrato Francesco Caringella

Una occasione veramente speciale quella offerta agli studenti del Liceo scientifico "Vecchi" nell'auditorium della scuola: l''incontro col magistrato Francesco Caringella, programmato nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, si è rivelato intenso e profondamente coinvolgente.Protagonisti assoluti della giornata gli studenti delle quinte classi che hanno presentato i sei video prodotti sulla scorta della lettura dell'ultimo legal thriller "La migliore bugia" (ed. Mondadori) del poliedrico giurista Francesco Caringella, già commissario di Polizia, magistrato penale nell'inchiesta "Mani pulite", attualmente Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, scrittore di successo.Dopo l'intervento introduttivo , il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Tannoia, ha invitato l'Assessore comunale al Marketing e alla Promozione del territorio, Lucia De Mari, a porgere il saluto dell'Amministrazione Comunale, seguito dall'affettuoso ringraziamento per l'invito del pregevole relatore, alla sua terza presenza presso il Liceo VecchiSono stati quindi trasmessi di seguito i video elaborati da ogni singola classe quinta come risposta attiva alla lettura del testo.Al termine della sequenza dei project works, giudicati di altissima qualità dallo stesso Caringella, è partita una raffica di domande al magistrato da parte degli studenti: l'autore del libro, piacevolmente sorpreso dalla profondità dei temi suggeriti dagli studenti, non si è mai risparmiato nelle risposte, dense di umanità e saggezza.Si è conclusa con le foto di rito una giornata davvero straordinaria in cui gli studenti del Liceo scientifico di Trani hanno tenuto la scena , dimostrando di fruire a pieno delle diversificate opportunità di crescita che la Scuola oggi offre come l'Assessore Lucia de Mari ha sottolineato nel corso dell'incontro.