Liceo Vecchi, tre alunni sul podio del Premio Asimov

Eccellenti i risultati per gli studenti del Liceo Vecchi di Trani, di cui è dirigente scolastico la dott.ssa Angela Tannoia, per l'edizione 2024 del Premio Asimov: gli studenti concorrenti del Liceo Vecchi si aggiudicano un primo, un secondo e due terzi premi, per aver recensito i saggi proposti dall'organizzazione del "Premio Asimov", riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica particolarmente meritevoli, che ha tra i suoi promotori Infn.Questi i vincitori: Nicolò Ferrante - classe 3^C testo recensito "Clima 2050 La Matematica e la Fisica per il futuro della Terra"Alessandro Falco - classe 3^C - testo recensito "Clima 2050 La Matematica e la Fisica per il futuro della Terra";Marco Mezzina - classe 3^Csa testo recensito "Altre terre: viaggio alla scoperta dei pianeti extrasolari";Michela Petruzzelli (ex aequo) - classe 3^B testo recensito "L'Universo su misura. Viaggio nelle incredibili coincidenze cosmiche che ci permettono di essere qui".I vincitori, insieme a tutti gli studenti delle classi terze, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione ed in particolare ai vincitori è stata data l' esclusiva possibilità di conversare con gli autori e i promotori del premio, in modalità da remoto, il tutto a conclusione del progetto valevole come Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.Complimenti agli studenti e ai loro docenti per il pregevole risultato raggiunto che conferma il Vecchi come indiscussa Scuola di eccellenza sul nostro territorio